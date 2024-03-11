Aydın\'ın Bozdoğan ilçesinde saman balyası kazası: 1 ölü

KSBÜ, 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası düzenledi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) tarafından düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı Satranç Turnuvası'nda başarılı olan yarışmacılara ödülleri takdim edildi. Turnuva ödül törenine KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sezgin Zeren ve Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdür V. Turhan Yavuz katıldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Tekin, turnuvada başarılı olan yarışmacıları tebrik ederek, satrançın hekimlikle benzerliklerini vurguladı ve çocukların mutlu bir dünyada yaşamasını temenni etti.