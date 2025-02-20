Aydın'da Sigara Kaçakçılarına Operasyon

Aydın'da sigara kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belirlenen iş yeri ve depolara eş zamanlı baskın düzenlendi.
Adreslerdeki aramada, 19 bini doldurulmuş 85 bin 650 makaron, 880 paket sigara, 2 sigara sarma makinesi, kompresör, 38 elektronik sigara ve 74 kilogram tütün ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
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