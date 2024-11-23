Aydın\'da \'Şimdi Ne Olacak\' Tiyatro Oyunu Büyüledi

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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Koçarlı'da "Şimdi Ne Olacak" oyununu sahneledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sevilen tiyatro eserlerini kent sakinleri ile buluşturmaya devam ediyor. Her gösteriminde kapalı gişe oynayan, vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği "Şimdi Ne Olacak" isimli oyun, Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından Mevlüt Şahinci Konferans Salonu'nda Koçarlılı vatandaşlar için sahnelendi.

Kadın cinayetlerine ve kadına karşı şiddete trajikomik bir şekilde dikkati çeken oyunun sonunda, Koçarlılılar oyuncuların performanslarını ayakta alkışladı.

"Şimdi Ne Olacak" oyununun bir sonraki gösterimi, 29 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Germencik ilçesinde bulunan Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Sevilen eser, Germencik'in ardından Yenipazar ve İncirliova ilçelerinde de vatandaşlar ile buluşacak.