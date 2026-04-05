Aydın\'da Tırda Yangın Çıktı

Aydın'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, K.K. idaresindeki tomruk yüklü tır, Aydın- İzmir Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine Aydın ve İzmir'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tırda hasar oluştu.