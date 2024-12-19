Aydın\'da Ücretsiz Kültürel Etkinlikler Devam Ediyor

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(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan kültürel etkinlikler devam ediyor. 7'den 70'e her yaştan vatandaşa yönelik ücretsiz etkinlikler kapsamında zumbadan pilatese, masa tenisinden baleye kadar birçok farklı alanda eğitimler veriliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin güz dönemi etkinlikleri, Kuşadası'nda da sürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kuşadası Türk Halk Müziği Korosu kursiyerleri, Kuşadası Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerine devam ediyor. Telli ve vurmalı çalgılar ile koro eğitimi gören kursiyerler, dönem sonunda gerçekleştirecekleri gösteriye hazırlanıyor.

"Etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edecek"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ücretsiz etkinliklerin devam edeceğini belirterek, "Güz dönemi etkinliklerimiz ile bu yıl da her yaştan Aydınlıyı kültür ve sanat ile buluşturuyoruz. Yoğun ilgi gören etkinliklerimiz önümüzdeki dönemlerde de hız kesmeden devam edecek" dedi.