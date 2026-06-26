Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Gözaltı

AYDIN'da jandarmanın 5 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda çeşitli türlerde uyuşturucu madde ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda sosyal medya platformları üzerinden uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 89 şüpheli tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Çine, Kuşadası, Efeler, Nazilli ve Söke ilçelerinde operasyon düzenlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

22 Haziran'da 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üzerlerinde yapılan aramada; çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ile 28 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 13 hassas terazi, 3 dizüstü bilgisayar ve 24 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilere ait dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin tamamı bugün Çine Adliyesi'ne sevk edildi.