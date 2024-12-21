Aydın'da Yağışlı Hava Nedeniyle Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika
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Aydın'da Yağışlı Hava Nedeniyle Ekipler Teyakkuzda

Aydın\'da Yağışlı Hava Nedeniyle Ekipler Teyakkuzda

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ, yağışlı hava nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için kent genelinde önlemler alıyor. Ekipler, yağışların afetsiz geçmesi için hazır durumda bekliyor.

21.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:43
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (ASKİ) bağlı ekipler, kent genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle teyakkuza geçti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ ekipleri, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde etkili olan yağışlı hava nedeniyle harekete geçen ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alıyor. Tüm ilçelerde hazır durumda bekleyen ekipler, yağışlı havanın afetsiz geçmesi için gerekli çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Kentimiz genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyemize ve ASKİ'ye bağlı ekipler ilimizi etkisi altına alan yağışlı havanın afetsiz geçmesi için gerekli tüm çalışmaları yapıyor, teyakkuzda bekliyor. Vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

İstek, talep ve ihbar için 444 40 09 numaralı Aydın Büyükşehir Belediyesi Hızlı Çözüm Merkezi'ne ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aydın'da Yağışlı Hava Nedeniyle Ekipler Teyakkuzda - Son Dakika

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