Aydın\'da Yangın: Havadan ve Karadan Mücadele

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanı ve makilikteki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Savrandere ve Böcek mahalleleri yakınındaki ziraat alanı ve makilikte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 5 helikopter ile yer ekipleri sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.