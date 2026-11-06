Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı

Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheliden 34'ü tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 34'ü mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLERDEN 34'Ü TUTUKLANDI
Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Melek FIRAT/AYDIN,
Kaynak: DHA
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