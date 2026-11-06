Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı

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Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 34'ü mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞÜPHELİLERDEN 34'Ü TUTUKLANDI

Aydın merkezli 14 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 37 şüpheliden 34'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Melek FIRAT/AYDIN,

Kaynak: DHA
3. SayfaGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da yasa dışı bahis operasyonunda 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı - Son Dakika
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