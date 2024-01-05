Aydın\'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz satan 9 zanlı gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen, aralarında doktor ve eczacının da bulunduğu 9 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüz şekilde satıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, bir eczacı ile Nazilli Devlet Hastanesinde görevli doktorun da aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.