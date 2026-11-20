Aydın Efeler'de 5 katlı apartmanın terasından düşen genç hastanede kurtarılamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Efeler ilçesinde 5 katlı apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Meşrutiyet Mahallesi'ndeki olayda genç, henüz belirlenemeyen bir nedenle terastan zemine düşmüştü.
Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmanın terasından düşerek ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Meşrutiyet Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında ailesiyle yaşayan Efe Özdemir (18) henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın terasından zemine düştü.
Ağır yaralanan Özdemir, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Özdemir, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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