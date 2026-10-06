Aydın Efeler\'de polis, 3 şüpheliye ait adreslerde 138 bin 800 makaron buldu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 adet tütün doldurulmuş makaron ve 380 kilogram tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesinde 3 şüpheliye ait ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 sigara sarma makinesi, 1 tütün kıyma makinesi, 138 bin 800 bandrolsüz makaron, 13 bin 200 tütün doldurulmuş makaron, 126 paket doldurulmuş makaron ve 380 kilogram açık tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.