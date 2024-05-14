Aydın\'ın Buharkent ilçesinde bir çiftçi ölü bulundu

Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir çiftçi kırsal arazide ölü bulundu.
Savcıllı Mahallesi'nde dün tarla sulamaya giden Mehmet Çevirgen'e (61) ulaşamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Çevirgen'in cansız bedenini yol kenarında buldu.
Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Çevirgen'in kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.
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