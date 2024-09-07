Aydın'ın Kurtuluşu İçin Tören Düzenlendi

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Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Aydın Valiliği önünde başlayan tören Vali Yakup Canbolat, Garnizon Komutanlığı adına Personel Albay Yılmaz Levent Gürel ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Polat Bora Mersin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Atatürk Kent Meydanı'nda devam eden törende konuşma yapan Mersin, içlerinde özgürlük ateşiyle bu topraklar için mücadele eden ölümsüz kahramanları rahmetle andı.

Bu şanlı destanın mirasçıları olduklarını söyleyen Mersin, bağımsızlıktan hiçbir zaman taviz vermediklerini belirterek, " 2 defa işgal edilip 2 defa milli kurtuluş mücadelesi veren ve özgürlüğünü düşmandan söküp alan tek şehirdir Aydın. Atalarımızla gurur duyuyor ve onları minnetle anıyoruz." dedi.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri, şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere hediyelerini takdim etti.

Halk oyunları ve bando gösterisinden sonra katılımcılar, Yedi Eylül Şehitler Abidesi ve Çanakkale Şehitleri Anıtı'na karanfil bıraktı.

Törene AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, AK Parti MKYK üyesi Umut Tuncer, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.