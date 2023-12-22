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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.E. idaresindeki 20 RD 551 plakalı otomobil, Zafer Mahallesi'nde İ.D'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yola savurulan bisiklet sürücüsü İ.D. yaralandı.
Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan İ.D'nin hayati tehlikelisinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de otomobil ile elektrikli bisiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika