Aydın İncirliova'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Aydın İncirliova'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Aydın İncirliova\'da çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Hacer Ç'ye ait müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

29.02.2024 17:03  Güncelleme: 17:05
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı.

Acarlar Mahallesi 1842. Sokak'ta Hacer Ç'ye ait müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında evde bulanan ve dumandan etkilenen Hacer Ç, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan Hacer Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: AA

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