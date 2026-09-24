Aydın Köşk\'teki incir işletmesinde 25 ton etiketsiz incir ele geçirildi

Aydın Köşk'teki incir işletmesinde 25 ton etiketsiz incir ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Köşk ilçesindeki incir işletmesinde piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi. İşletme sahibine kayıtsız faaliyet, hijyen kurallarına uymama ve etiketsiz ürünü piyasaya sürme suçlarından 236 bin TL idari para cezası uygulandı.
AYDIN'daki bir incir işletmesinde, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğünce, gıda güvenliğine yönelik çalışma yapıldı. Köşk ilçesinde bir incir işletmesine dün bu kapsamda operasyon düzenlendi. Piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 25 ton etiketsiz kuru incir ele geçirildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, işletme sahibine 5996 sayılı Kanuna istinaden (Kayıtsız Faaliyet Göstermek, Hijyen Kurallarına Uymamak, Etiketsiz Ürünü Piyasaya Sürmek) suçundan 236 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: DHA
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