Aydın Kuşadası'nda kötü koku ihbarıyla evden 6 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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Aydın Kuşadası'nda kötü koku ihbarıyla evden 6 kamyon çöp çıktı

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Aydın Kuşadası\'nda kötü koku ihbarıyla evden 6 kamyon çöp çıktı
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Aydın Kuşadası'ndaki Soğucak Mahallesi'nde kötü koku ihbarı üzerine 3 katlı müstakil evin kapısı polis eşliğinde açıldı. Evden çıkarılan evsel atık ve çöp 6 kamyonla depolama sahasına taşındı, evin odaları ve bahçesi ilaçlandı. Mahalle sakinleri fare ve pireden şikayetçiydi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, belediye ekiplerinin kötü koku şikayeti üzerine gittikleri 3 katlı müstakil evden 6 kamyon çöp çıktı.

Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'ndeki Aşiyan Sitesi'nde bulunan 3 katlı müstakil bir evden kötü kokular gelince bölgede oturanlar belediyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta ve Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, Filiz D.'ye (78) ait evin kapısını çilingirle polis eşliğinde açtı. İçeri giren 15 kişilik temizlik ekibi, evdeki odalarda uzun süredir biriktirildiği belirlenen evsel atık, çöp ve çeşitli malzemeleri tek tek dışarı çıkardı. 6 kamyon dolusu atık bertaraf edilmek üzere katı atık düzenli depolama sahasına götürüldü. Temizlik çalışmasının ardından evin bahçesi ve odalarında kötü koku, haşere ve benzeri sorunların önüne geçmek amacıyla ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması da yapıldı.

'DUVARDA VE ÇİTLERDE FARELER GEZİYORDU'

Çöp ev nedeniyle uzun süredir cam bile açamadıklarını belirten mahalle sakinlerinden Çiçek Yıldırım, "Evin duvarlarında ve çitlerinde fareler geziyordu. Benim de evim pirelendi, ilaçlatmak zorunda kaldım. Ayrıca ben de hasta oldum. Elimde raporlarım bile var. Artık bu evin temizlenmesi gerekiyordu" dedi.

Aşiyan Sitesi Yöneticisi Neşet Yüksel ise "Filiz hanım yıllar içerisinde kaldığı evi, çöp ev haline getirdi. Bütün mahalle bu durumdan çok rahatsız oldu. Dünden bu yana evde yapılan temizlikte kamyonlarca çöp çıktı. Evde fareler dolaşıyordu. Mağduriyetimizi gideren ilgili kurumlara site yöneticisi olarak çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Aydın Kuşadası'nda kötü koku ihbarıyla evden 6 kamyon çöp çıktı - Son Dakika
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