Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 111 kişi gözaltına alındı, 11 tutuklandı - Son Dakika
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Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 111 kişi gözaltına alındı, 11 tutuklandı

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Aydın, Muğla ve Denizli'de 5 Ekim'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 111 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemler sonrası 95 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 11'i uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Aydın merkezli 3 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara ve kullananlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 111 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan 111 kişiden 95'i hakkında "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden de 11'i "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyon

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 5 Ekim'de Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yapılan çalışma kapsamında Aydın, Muğla ve Denizli'de belirlenen 63 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu, 3 tabanca, 1 hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 34 aparat ele geçirilmiş, dijital materyallere el konulmuştu.

Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı iddia edilen 111 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda 111 kişi gözaltına alındı, 11 tutuklandı - Son Dakika
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