Aydın Nazilli\'de balkona çarpan otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldı

Aydın Nazilli'de balkona çarpan otomobilin sürücüsü yaralanıp hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın Nazilli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde iki katlı binanın balkonuna çarptı. Araçta sıkışan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılıp Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde evin balkonuna çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.B. idaresindeki 09 RK 950 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu iki katlı binanın giriş katındaki dairenin balkonuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı araçtan çıkarılan M.B. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı M.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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