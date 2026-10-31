Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşının vurduğu 20 yaşındaki genç kız defnedildi - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşının vurduğu 20 yaşındaki genç kız defnedildi

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Aydın Nazilli\'de eski erkek arkadaşının vurduğu 20 yaşındaki genç kız defnedildi
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Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan 20 yaşındaki genç kız, hastanede yaşamını yitirmişti; cenazesi Sultanhisar Eskihisar Mahallesi'nde defnedildi. Annesi, şüphelinin tasarlayarak öldürdüğünü öne sürüp ağırlaştırılmış müebbet istedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 20 yaşındaki Kumsal Kayan'ın cenazesi defnedildi.

Genç kızın hastane morgundan yakınlarınca alınan cenazesi Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ne getirildi.

Kumsal Kayan'ın cenazesi, Yeni Cami'de öğle vaktinde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Anne Nurgül Etik, şüphelinin cinayeti tasarlayarak işlediğini öne sürdü.

Kızının zanlıdan aylar önce ayrıldığını anlatan Etik, "Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Benim canım yandı, başkaları zarar görmesin. Telefonlarını da kasten almış. Kızım her gün şikayete gidiyordu. Kendisine her mecrada engel koymasına rağmen başka numaralardan arıyordu. Tehdit ederek görüşmeye zorluyordu." dedi.

Genç kızın anneannesi Selma Özkurt ise "O şahsın cezaevinden çıkmamasını istiyorum. 'Pişmanım' diyerek cezasız kalmasın, pişman olan bir eve tabancayla gelmez. Torunum yatağın içinde saatlerce kanlar içinde kalmış. Telefonunu almışlar. Telefonu yanında olsaydı KADES butonuna basar, yardım isterdi." ifadelerini kullandı.

Olay

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 27 Ekim'de eski erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan Kumsal Kayan ağır yaralanmış, olayı gerçekleştirdiği belirlenen ve çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen şüpheli V.D. (21) tutuklanmıştı.

Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen genç kız, tüm müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
Sultanhisar3. SayfaNazilliGüncelAydınSon Dakika

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SON DAKİKA: Aydın Nazilli'de eski erkek arkadaşının vurduğu 20 yaşındaki genç kız defnedildi - Son Dakika
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