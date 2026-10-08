Aydın Nazilli'de evinde uyuşturucu ve para ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Aydın Nazilli'de evinde uyuşturucu ve para ele geçirilen şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin Turan Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada uyuşturucu madde, çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Y.C.Ç'nin Turan Mahallesi'ndeki evinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.
Evdeki aramada, uyuşturucu madde ile çeşitli aparatlar ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.C.Ç. işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: AA
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