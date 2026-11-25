Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracı ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si polis memuru 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, polis memuru H.Z. idaresindeki 09 A 8646 plakalı polis aracı, Aydoğdu Mahallesi 346 Sokak ile 59/1 Sokak kesişiminde M.A. yönetimindeki 09 CCH 64 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüyle çarpıştı.

Kazada polis memurları H.Z. ve H.A. ile minibüsün sürücüsü M.A, araçtaki yolcular H.A, E.Ç, N.Ö. ve H.K. yaralandı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.