Aydın Söke'de otomobil istasyonun duvarına çarpıp devrildi, 3 kişi yaralandı

Aydın Söke'de otomobil istasyonun duvarına çarpıp devrildi, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde bir otomobil, Kuşadası-Söke kara yolundaki akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarpıp devrildi. Kazada sürücü ve beraberindeki 2 kişi yaralanarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı, kaza anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Aydın'ın Söke ilçesinde duvara çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
R.U'nun kullandığı 48 ADS 188 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke kara yolunda bir akaryakıt istasyonunun istinat duvarına çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki 2 kişi, ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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