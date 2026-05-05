Aydın Valisi Canbolat Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın Valisi Canbolat Uğurlandı

Aydın Valisi Canbolat Uğurlandı
05.05.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ankara'ya atanarak, Aydın'da protokol tarafından uğurlandı.

Ankara Valiliğine atanan Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın'da kent protokolünce uğurlandı.

Valilik konutundaki uğurlama programına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Celal Tekin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkçıoğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Erdem, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı kentte gönül hoşluğuyla, dolu dolu çalışma imkanı bulduğunu söyledi.

Ankara'daki görevine yarın başlayacağını belirten Canbolat, "Aydın'a gücümüzün yettiği, aklımızın erdiği değerleri katmaya çalıştık. Birçok işe de vesile olduğumuz düşüncesindeyim. Ancak en önemlisi kırmadan, dökmeden, bütünleştirici ve tamamlayıcı olarak, sorunun değil çözümün parçası olarak çalışmaya gayret sarf ettik. Aydın halkının bize olan ilgi alakasını, sevgi ve saygısını biliyorum. Onlardan helallik diliyorum. Bir eksik, kusur varsa bana aittir. Aydın'a ait değildir. Ama bir şeyler kattığımız inancındayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın Valisi Canbolat Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:34:35. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın Valisi Canbolat Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.