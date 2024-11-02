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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Aydınfest Gençlik Festivali, renkli görüntülerle başladı. Festivalin ilk gününe 45 binden fazla Aydınlı katıldı, eğlencenin adresi Aydın Tekstil Park oldu.

Aydınfest'in ilk gününde sevilen sanatçılar Teoman ve Siyam ile Stoutband grubu sahne aldı. Tüm vatandaşları Aydınfest Gençlik Festivali'ne katılmaya davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Geleneksel hale gelen Aydınfest Gençlik Festivali'nde bu yıl da 7'den 70'e on binlerce hemşehrimiz ile buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı 3 gün boyunca sürecek festivalimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Aydınfest Gençlik Festivali'nin ikinci gününde, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı, Gazapizm ve Ceylan Ertem sahne alacak. Festivalin son gününde ise sevilen sanatçı Emre Fel ile Dolu Kadehi Ters Tut ve Şirket grupları Aydınlılar ile buluşacak. Gençlik Festivali, "Color Party" ile son bulacak.