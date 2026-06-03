Ayhan Bora Kaplan Davasında Gelişmeler

AYHAN Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davanın yeniden görülmesine devam edildi. Serdar Sertçelik'e ait olduğu öne sürülen ve soruşturma sürecine ilişkin WhatsApp yazışmalarını içerdiği belirtilen buluntu telefona ilişkin bilirkişi raporu dosyaya girdi. Mahkeme, bilirkişi raporunda manipülasyon tespit edilemediğini açıkladı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi. Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Serdar Sertçelik'e ait olduğu iddia edilen buluntu telefondaki WhatsApp yazışmalarının sonradan oluşturulup manipüle edilebileceği yönündeki iddiaların test edilmesi amacıyla hazırlanan bilirkişi raporunun dosyaya ulaştığını bildirdi. Sertçelik'e ait olduğu öne sürülen telefonun imajı üzerinde yapılan incelemede manipülasyon tespit edilmediği belirtildi.

'AVUKATLARIMA BİLE DÜŞMANLIK YAPMIŞLAR'

Duruşmada savunmasına devam eden tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan, dosyanın soruşturma aşamasında normal bir süreçte ilerlemediğini iddia ederek, "Sanık polis memurları hedeflerine ulaşmak için en önce yargı mensuplarına itibar suikastı yapıp, hakim ve savcıların yetkilerini kendi ellerine almaya çalıştılar. Avukatlarıma bile düşmanlık yapmışlar. Amaçları benim üzerimden başkalarına yüklenmek. Gizli tanık olarak Serdar Sertçelik'e söylettikleri de ortada. Ben kabul etseydim, neler yapabileceklerini düşünün" dedi.

'SERDAR SERTÇELİK'İ DE YÖNLENDİRDİLER'

Kaplan, gözaltına alınıp emniyete götürüldüğü sırada dosyada müşteki sanık olarak yer alan bazı polisler tarafından baskı altında bırakılarak kendisine kumpas niteliğinde ifade imzalatıldığını öne sürdü. İlk yargılamayı yapan mahkeme başkanının da adil ve tarafsız davranmadığını iddia eden Kaplan, "Hukuk namına hiçbir şey uygulanmadı. Sizden önce böyleydi, umarım bu sefer farklı olur. Serdar Sertçelik'i de yönlendirdiler. Hukuka aykırı vaatlerde bulundular, bu da suçtur. Sanık polisler, Sertçelik'i gizli tanık yapmak için tehdit şantaj ve benzeri şeyler yaptılar. Serdar'ı ikinci gelişinde başka bir kod adıyla gizli tanık yapmak istemişler. Kayıtlarda bunlar da var. Polisler 15 Temmuz fotoğraflarım ve silahlar üzerinden sözde bir örgüt yaratıp operasyon da kurguladılar. Kimseden torpil istemiyoruz, sadece adil yargılama istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.