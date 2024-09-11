Kaplan Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya, sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celse 13. Asliye Ceza Mahkemesinden istenilen, Ayhan Bora Kaplan operasyonunu yapan polislerle ilgili iddianame ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi çözümlerinin geldiği belirtildi.

Duruşma öncesinde Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, Kaplan'ın 9 Eylül Pazartesi günü duruşmaya getirilirken konulduğu nezarethanede, iddianamede örgüt yöneticileri arasında adı geçen Fethi Koyuncu'yu, "Anneni öldürürüm." diye tehdit ettiğine dair Jandarma tarafından tutulan tutanağın da mahkemeye geldiğini bildirdi.

Duruşmaya, önceki celselerde dinlenilen tanık beyanlarına karşı sanıklar ve avukatlarının beyanlarıyla devam edildi.

Daha önceki savunmalarını tekrarlayan tutuklu sanık Barış Kurt, müşteki Erkan Doğan'ı kaçırıp dişlerini söktürdüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını iddia ederek, "Erkan Doğan yalan söylüyor, verdiği beyanlar birbirini tutmuyor. Uyuşturucu kullanıyordu, ne söylediğini bilmiyor. Ben hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Size hiç yalan konuşmadım." dedi.

Tutuklu sanık Kurt, Erkan Doğan'ın kaçırıldığını iddia ettiği tarihte tutulan tutanaklarda imzası olan polislerin 2023'te savcıya verdikleri ifadelerin, tanık olarak mahkemede verdikleri ifadeyle çeliştiğini, mahkemede doğruları söylediklerini öne sürdü.

Tutuklu sanık Mahmut Gökhan Çanga da üzerine atılı suçu işlemediğini savundu. İddianamede, Bora Kaplan'ın talimatıyla örgüt üyelerince öldürüldüğü yer alan Semih Arslan'ı evine zorla çağırmadığını belirten tutuklu sanık Çanga, "Ben adamı sadece evime davet ettim. Zorla alıkoymadım. Hiçbir şey yapmadım. Bunun cezasını çekiyorum. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık avukatları da müvekkillerinin suçsuz olduğunu ve iddianamenin somut delillerle hazırlanmadığını öne sürdü.

Duruşmaya yarın sanıklar ve avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.