Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada, savcılık tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Duruşmada sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

24.05.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılandığı davada, savcılık tutuklu 20 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 kişi hakkında Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşması Sincan Cezaevi'nde devam ediyor. Duruşmada sanık avukatları, taleplerine ilişkin açıklamlarda bulunuyor.

Sanıklardan Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Mert Doğan şunları söyledi:

"Müvekkilim iddianamede cinayet suçlamasıyla suçlanmaktadır. Dosyada olayın cinayet olduğuna ilişkin tanık beyanları var. Ancak dosyada hem sanık hem de gizli tanık olan kişinin ifadeleri var. Bir başka gizli tanık da mahkemeye dilekçe verip beyanlarını geri çekmiştir. Gökhan'a yapılan operasyonda görevli komisere Gökhan tutuklandıktan 10 gün sonra denk geldim. Sohbet ettik 'Gökhan bey ne yapıyor?' diye sordu. 'Aslında bu işin cinayet olmadığını biliyoruz.' dedi. Bunu da herkesin vicdanına bırakıyorum. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum."

"Semih Arslan öldürülmedi, intihar etti"

Çanga'nın diğer avukatı Ela Leyla Umur da şu ifadeleri kullandı:

"Bu devam eden yargılama bir kör dövüşüne dönüşmüştür. M7 kendisini ifşa etmiş ve kumpası dile getirmiş, emniyet müdür yardımcıları tutuklanmıştır. O halde biz burada hala neyi anlatmaya çalışıyoruz anlamış değilim. Müvekkilim bu dedikodular sebebiyle neden hala tutuklu? Hükümete darbe iddiasıyla tutuklanan emniyet müdürlerinin dosyasında bile önce somut deliller toplandı ardından tutuklamalar oldu. Semih Arslan kesinlikle öldürülmedi, intihar etti."

Tutuklu sanık Yusuf İzzet Savaş'ın avukatı da tahliyesini talep etti.

Savcılık, 20 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamını istedi

Sanık avukatlarının taleplerinin alınmasının ardından Savcılık, tutuksuz sanıklara adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederken, tutuklu sanıkların da tutukluluk hallerinin devam etmesini talep etti. Savcılık,  duruşmaya gelmeyen müştekilerden Murat Yanar'ın zorla getirilmesini ve  diğer müştekilerin davaya katılma taleplerinin kabul edilmesini istedi.

Duruşmaya ara verildi.

Kaynak: ANKA

Ayhan Bora Kaplan, Ankara, Mahkeme, Cezaevi, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:31 Seçime de toplantıya da damga vurdular Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti’yi karıştırdı Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı
09:34 BM’nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’i gözyaşlarına boğdu BM'nin 11 Temmuz kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i gözyaşlarına boğdu
09:13 Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek haber: Benzine 1 lira 54 kuruş indirim bekleniyor
09:01 Çin’den Tayvan’ı işgal denemesi Ada’yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar Çin'den Tayvan'ı işgal denemesi! Ada'yı onlarca savaş uçağı ve gemiyle kuşattılar
01:25 İran, Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı İran, Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin ön raporu yayımladı
10:28 Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı Volkan ve Zeynep Demirel Boşanma İddialarını Yalanladı
10:17 Wanda Nara, 18 sitesinde hesap açtı Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu Wanda Nara, +18 sitesinde hesap açtı! Kapak fotoğrafına çırılçıplak halini koydu
10:13 Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı Dedenin geri manevrası 2 yaşındaki torununu hayatta kopardı
10:08 “Kendini yaktı“ denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı "Kendini yaktı" denilen kadının ölümündeki gerçeği 16 yaşındaki oğlu ortaya çıkardı
09:40 Eski Çevre Bakanı Bayraktar’dan ’’Aile dostlarına ihale’’ iddialarına çok sert tepki gösterdi Eski Çevre Bakanı Bayraktar'dan ''Aile dostlarına ihale'' iddialarına çok sert tepki gösterdi
09:25 Kutlamada Zeki Demirkubuz’u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan’a küfretti Kutlamada Zeki Demirkubuz'u gören Beşiktaşlı taraftarlar, Nuri Bilge Ceylan'a küfretti
09:13 Başıboş köpekler sabah sporu yapan kadına saldırdı Başıboş köpekler sabah sporu yapan kadına saldırdı
08:45 Üsküdar’da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş Üsküdar'da 3 kişinin öldüğü çatışmaya ilgili yeni detaylar! 40 kişilik 2 grup barışmak için bir araya gelmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 11:27:54. #1.11#
SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement