AYKÜSAD Resim Sergisi Ayvalık'ta Açıldı

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(BALIKESİR)- Her yıl kursiyerlerin çalışmalarının sergilendiği AYKÜSAD (Ayvalık Kültür Sanat Derneği) Resim Sergisi, Orhan Peker Sanat Galerisi'nde beğeniye sunuldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in açılışını gerçekleştirdiği ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı sergi, 28 Mayıs akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

AYKÜSAD Resim Atölyesi'ne katılarak Ayşe Tuba Demirhan'dan eğitim alan 15 kursiyerin yıl boyu çizdiği resimler, Ayvalık Belediyesi Orhan Peker Sanat Galerisi'nde açılan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

AYKÜSAD Başkanı Yaşar Akçay, "AYKÜSAD olarak her yıl dönem sonu sergisi açıyoruz. Bu sergimize resim atölyemize katılan kursiyerlerin yağlıboya, suluboya ve karakalem çalışmaları yer aldı. Atölyemize katılanlar her geçen gün daha iyi resim çalışmaları yapıyorlar. AYKÜSAD olarak Ayvalık'ın kültür sanat ekseni olma yönünde çalışmalarımız devam edecek" dedi.