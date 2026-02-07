CHP'li Nazlıaka: "Yaşlıları Hayatın İçinde Tutan Politikalar Şart"

(İZMİR) - CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, İzmir'de düzenlenen Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nı ziyaret etti. Aktif yaşlanma, eşit erişim ve insan onuruna yakışır bakım politikalarının önemine vurgu yapan Nazlıaka, "Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız iş, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkarmak olacak" dedi.

Küresel demografik dönüşümün en önemli başlıklarından biri olan "sağlıklı yaş alma", bilimsel ve teknolojik perspektiflerle İzmir'de masaya yatırıldı. Kare Fuarcılık tarafından düzenlenen PAL EXPOCARE Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı, yaşlı bakım standartlarını yükseltmek ve toplumda sağlıklı yaş alma bilincini artırmak amacıyla düzenlendi. Akademi, kamu, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcilerini bir araya getiren fuarda, sağlıklı yaşlanmaya yönelik güncel yaklaşımlar kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka, üçüncü gününde fuarı ziyaret etti. Nazlıaka, fuar alanında kurulan stantları gezerek yaşlı bakımına yönelik çalışmaları inceledi. Akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve sektör temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunarak sağlıklı yaş alma politikalarına ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Belediye stantlarını da ziyaret eden Nazlıaka, yaşlı bireylerle bir araya gelerek onların günlük yaşam deneyimlerini, ihtiyaç ve beklentilerini dinledi. Nazlıaka, sağlık hizmetlerine erişim, sosyal destek mekanizmaları ve bakım hizmetlerinin niteliğine ilişkin görüşleri not aldı.

Sağlıklı yaş almanın yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkati çeken Nazlıaka, yaşlıların yaşam kalitesini artıracak, onları sosyal hayattan koparmayacak ve insan onuruna yakışır bakım hizmetlerini güçlendirecek politikaların önemine vurgu yaptı.

"Ayrımcılıkla mücadele yasası çıkaracağız"

Fuarın bu alandaki farkındalığı büyütmesine katkı sunduğunu ifade eden Nazlıaka, "Yaşlı Bakım ve Sağlıklı Yaş Alma Fuarı'nda yoğun bir katılım ve ilgi olduğunu gördüm. Aktif yaşlanma ve yaşlılık sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar konusunda çok ciddi çalışmalar yapan firmalarla tanıştım. Bizim, yaşlılarımızı hayatın içine katan politikaları önceleyen bir bakış açımız var. Yaşlılıkta karşılaşılan bazı sorunlar için önleyici tedbirler alınabilir. Bu sorunlarla karşılaşıldığında da yaşam kalitesini yükseltecek bir dizi politika hayata geçirilebilir. Bugün bu fuarda stant açan yerel yönetimlerimiz bunun somut örneklerini yurttaşlarımızla paylaşıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bu konuda çok özenli davrandığını ifade eden Nazlıaka, "Belediyelerimizin alzheimer merkezleri, yaşlı bakım evleri ve rehabilitasyon merkezleri açarak bu hizmetlere dar ve orta gelir grubundan kişilerin de yararlanmasını sağladıklarını vurgulamak isterim. Biz CHP olarak önümüzdeki günlerde bu anlamda bir etkinlik gerçekleştireceğiz ve iktidarın bakış açısında olduğu gibi yaşlıları eve kapatan değil, hayatın içine katan politikaları kamuoyuyla etkili bir şekilde paylaşacağız" diye konuştu.

Tüm gelir gruplarından yaşlı vatandaşların eşit haklara ve koşullara sahip olmaları gerektiğini vurgulayan Nazlıaka, "Sadece ekonomik destekler değil; yaşlılarımızı hayatın içine katan uygulamalar gerekiyor. Ne yazık ki iktidarda bundan çok uzak bir anlayış olduğunu görüyoruz. Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında ilk yapacağımız iş, ayrımcılıkla mücadele yasasını çıkarmak olacak" ifadelerini kullandı.