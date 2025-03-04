Aylin Nazlıaka Hamburg'da Kadınlar Günü Etkinliğinde - Son Dakika
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Aylin Nazlıaka Hamburg'da Kadınlar Günü Etkinliğinde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Hamburg'da antifeminizmle mücadele paneline katılacak.

04.03.2025 15:52
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Almanya'nın Hamburg kentinde, Friedrich Ebert Vakfı'nın (Friedrich-Ebert-Stiftung) 100. yıl dönümü kapsamında düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak.

Almanya'nın Hamburg kentinde, Friedrich Ebert Vakfı'nın 100. yıl dönümü kapsamında, farklı ülkelerden parlamenterlerin katılacağı, "Dünya Kadınlar Günü" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka Türkiye'yi temsil edecek.

Programa ilişkin konuşan Aylin Nazlıaka, demokrasinin halkın iradesinin temel alındığı bir yönetim biçimi olduğuna vurgu yaparak, "Cinsiyet eşitliği, demokrasinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak son yıllarda, dünya genelinde özellikle sosyal medyanın etkisiyle hızla yayılan antifeminizm, bu eşitlik mücadelesini zora sokmakta, toplumsal cinsiyet eşitliği önünde ciddi engeller oluşturmaktadır" dedi.

Antifeminizmin, feminizm ile ilgili yanlış algı oluşturan, cinsiyet eşitliğini reddeden, kadınların toplumsal haklarının ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını savunan bir hareket olduğunu belirten Nazlıaka, yükselişinin sebeplerini, "Eşitsizliklerin derinleşmesi, medyanın rolü, sağcı ve popülist hareketler, güçlenen kadınların başta istihdam ve ekonomi olmak üzere erkeklerin yaşamındaki etkilerinden rahatsızlıklar, feministlere yönelik olumsuz ön yargılar, kolektif erkek hakları hareketinin yaygınlaşması" olarak sıraladı.

Antifeminizm ile mücadelenin önemine dikkat çeken Nazlıaka, "Çağdaş, laik, bilimsel eğitim, güçlü yasalar, etkin kadın hareketi ve eşitlikçi erkeklerin omuz vermesiyle antifeminizme karşı durabiliriz. Dünya çapında, eşitlik, adalet ve özgürlük için birleşerek, cinsiyet eşitliğini sağlayabilir ve demokrasiyi güçlendirebiliriz" diye konuştu.

'Anti-feminizmin yükselişine nasıl karşı koyabiliriz' konusu tartışılacak

Hamburg'daki Dünya Kadınlar Günü etkinliğinin ilk bölümünde, "Demokrasinin cinsiyet eşitliğine ihtiyacı var! Anti-feminizmin yükselişine nasıl karşı koyabiliriz?' başlığını tartışılacak.

Moderatörlüğünü, Friedrich-Ebert-Stiftung Koordinatörü Stefanie Elies'ın yapacağı panelde, Nazlıaka'nın yanı sıra SPD Genel Başkan Yardımcısı Serpil Midyatlı, Orta Avrupa Üniversitesi Cinsiyet Çalışmaları Bölümü Profesörü Holştayn Andrea Peto ve Gazeteci Cécile Calla yer alacak.

Panelde, "Dünya çapındaki kitlesel anti-feminizmi ve onun kamusal ana akıma nüfuz etmesini nasıl önleriz?", "Ulusal sınırların ve bazen farklı siyasi kampların ötesinde olan farklı feminist hareketleri nasıl bir araya getirebiliriz?", "Yapısal ve stratejik olarak hangi yenilenme süreçlerinin yürütülmesi gerekiyor ve anti-feminizmle mücadelede öncelikler nelerdir?" konuları ele alınacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Aylin Nazlıaka Hamburg'da Kadınlar Günü Etkinliğinde - Son Dakika

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