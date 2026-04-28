AYM Başkanı Özkaya: Yargıda Kul Hakkı Çok Önemli

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, 64. Kuruluş Yıl Dönümü töreninde yaptığı konuşmada yargının ahlaki sorumluluğuna dikkat çekti. Hâkim ve savcıların karar verirken mevzuatın yanı sıra vicdan, ahlak ve hakkaniyete de bağlı kalması gerektiğini belirten Özkaya, 'Adaletin tesisinde hamasete, husumete, kindarlığa, kayırmacılığa ve duygusallığa yer olmadığı unutulmamalıdır' ifadelerini kullandı.

Özkaya, yargı mensuplarının üzerinde kul hakkı olmaması gerektiğini vurgulayarak, '1 gram helalin yıllarca peşinden koşmalı, meccanen 1 ton haram gelecek olsa ona sırtını çevirmelidirler' dedi. Hâkimlik ve savcılığın 'derin bir ahlaki ve vicdani sorumluluk alanı' olduğunu belirten Özkaya, adaletin kuralların insan onurunu esas alan bir anlayışla yorumlanmasıyla gerçek anlamına kavuştuğunu söyledi.

Bağımsız ve tarafsız yargının hukuk devletinin vazgeçilmez koşulu olduğunu vurgulayan Özkaya, hâkim ve savcıların verdikleri kararlarla değerlendirileceğini belirtti. Ayrıca, Anayasa Mahkemesi'nin artan iş yüküne karşı yapay zekâ destekli analiz imkânlarını geliştirdiğini ve 2026 Eylül'de bireysel başvuru formlarının işlenmesinde yapay zekâyı devreye almayı hedeflediklerini açıkladı.