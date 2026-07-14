AYM: Boşanıp birlikte yaşayana maaş kesintisi anayasaya uygun - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM: Boşanıp birlikte yaşayana maaş kesintisi anayasaya uygun

AYM: Boşanıp birlikte yaşayana maaş kesintisi anayasaya uygun
14.07.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşayan eş ve çocukların gelir ve aylıklarının kesilmesini öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak iptal istemini reddetti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların gelir ile aylıklarının kesilmesini ve yapılan ödemelerin geri alınmasını öngören düzenlemeyi Anayasa'ya uygun bularak, iptal istemini reddetti.

YEREL MAHKEME İPYAL İSTEDİ

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, İstanbul Anadolu 21. İş Mahkemesi, yargılamasına baktığı bir davada, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 56. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan, "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, 96'ncı madde hükümlerine göre geri alınır." düzenlemesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptalini talep etti.

İptal isteminde, söz konusu düzenlemenin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından eksik araştırma yapılması halinde gereken araştırmanın mahkemelerce yapılmasını düzenlediği, bu durumun yargının idarenin yerine geçmesine neden olduğu ve ayrıca özel hayata saygı gösterilmesini isteme hakkına yönelik bir müdahaleye neden olduğu ifade edildi.

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, düzenlemeyi Anayasa'ya uygun buldu ve iptal isteminin reddine hükmetti.

İŞTE O KARARIN GEREKÇESİ

AYM'nin kararında, iptali istenen düzenleme ile eş ve çocuklara bağlanan gelir ve aylıkların hangi hallerde kesileceğinin herhangi bir tereddüde neden olmayacak şekilde açık ve net olarak düzenlendiği kaydedildi.

Düzenlemede, ilgililere bağlanan gelir ve aylıkların, aykırılık nedeniyle geri alınmasına ilişkin usul ve esaslar yönünden de herhangi bir belirsizliğin bulunmadığı tespitine yer verilen kararda, "Mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın kanunilik şartını sağladığı sonucuna ulaşılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Boşanan eş ve çocuklara gelir ve aylık bağlanmasının "eş desteğinden yoksun olan hak sahiplerine sosyal sigorta yardımı yapılması suretiyle sosyal güvenliklerinin sağlanmasını hedeflendiği" ifade edilen kararda, "Eşinden boşanan ancak boşandığı eşiyle birlikte yaşayan ve fiilen eşinin desteğinden yoksun kalmayan kişilere bağlanan gelir ile aylıkların kesilerek hakkın kötüye kullanılmasını engelleme ve sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki kamu kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasının hedeflediği açıktır." denildi.

Düzenlemenin, sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçladığı vurgulanan kararda, "Kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında kalan kuralla mülkiyet hakkına getirilen sınırlamanın anılan meşru amaca ulaşma bakımından gerekli olmadığı söylenemez." değerlendirmesi yapıldı.

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM: Boşanıp birlikte yaşayana maaş kesintisi anayasaya uygun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş İsrail basınından gündem yaratan iddia Türkiye az daha savaşa dahil oluyormuş! İsrail basınından gündem yaratan iddia
Fısfıs İsmail’den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım Fısfıs İsmail'den Haluk Levent çıkışı: Kaç kere yalvardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
08:31
Kılıçdaroğlu’ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayına damga vuran itiraf: Bir iş insanı maddi destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 10:55:48. #7.12#
SON DAKİKA: AYM: Boşanıp birlikte yaşayana maaş kesintisi anayasaya uygun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.