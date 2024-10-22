AYM, CHP'nin Talebini Kabul Etti

Güncel

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), CHP'nin başvurusu üzerine Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3,4 ve 6. maddelerinde yer alan bazı bentlerin iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP milletvekilleri Gökhan Günaydın, Ali Mahir Başarır ve 129 milletvekili, Anayasa Mahkemesi'ne yaptıkları başvuru ile; Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3,4,6 ve 7. maddelerinde yer alan bazı bentlerin iptalini talep etti.

Anayasa Mahkemesi'nin, başvuru üzerine yaptığı değerlendirmede, 153 numaralı Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin; 3. maddesiyle, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 100. maddesinin 1 numaralı fıkrasına eklenen (e) ve (f) bentlerinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptallerine, 4. maddesiyle 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 105. maddesinin 1 numaralı fıkrasına eklenen (e) bendinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline, 6. maddesiyle, 4 numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne eklenen 792/M maddesinin 1 numaralı fıkrasının (c) bendinin konu bakımından yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.