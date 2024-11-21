AYM'den "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a kısmi iptal - Son Dakika
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AYM'den "Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a kısmi iptal

Anayasa Mahkemesi (AYM), "güvenlik operasyonları sırasında vefat eden veya engelli hale gelenlere ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığının, yargı mercilerinde açılacak manevi tazminat davalarının karşılığı olduğuna" ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

21.11.2024 13:47
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Anayasa Mahkemesi (AYM), "güvenlik operasyonları sırasında vefat eden veya engelli hale gelenlere ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığının, yargı mercilerinde açılacak manevi tazminat davalarının karşılığı olduğuna" ilişkin kanun hükmünü iptal etti.

AYM'nin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 26. Hukuk Dairesi, operasyon görevi sırasında askeri araç kazasında şehit olan askerin yakınlarınca açılan manevi tazminat davasında uygulama konusu olan 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un ilgili hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurdu.

Başvuruda, bu kanun hükümlerine göre ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığının, uğranılan "manevi" zararların karşılığı olduğunu öngören kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu belirtildi.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, kanunun 6. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "... ve manevi..." ifadesinin iptaline karar verdi. Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın gerekçesinden

Anayasa Mahkemesinin gerekçesinde, kanunun itiraz konusu kurallarının yer aldığı 6. maddesinde, "ödenecek nakdi tazminat ile bağlanacak emekli aylığının hem maddi hem de manevi zararların karşılığı olduğunun" belirtildiği aktarıldı.

Ödemelerin ne kadarının maddi ne kadarının manevi zarar karşılığı olduğunun mahkeme tarafından tespit edilmesi gerektiği kaydedilen kararda, aksi durumun kişiler yönünden hak kayıplarına yol açan uygulamalara neden olabileceğine işaret edildi.

Gerekçede, hukuk devletinin temel ilkelerinden birinin belirlilik olduğu vurgulanarak, "İdarece maddi ve manevi zarar karşılığı yapılan ödemenin ne kadarlık kısmının manevi zarar kapsamında olduğunu ortaya koyan ve bu ödemelerin niteliğinin ilgililer tarafından anlaşılmasını sağlayan herhangi bir güvence ve ölçüt içermeyen kuralların belirli olduğu söylenemez." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AYM'den 'Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'a kısmi iptal - Son Dakika

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