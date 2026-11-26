AYM, Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali başvurusunu dayanaktan yoksun bulup reddettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AYM, tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu açıkça dayanaktan yoksun bularak reddetti. Mahkeme, tutuklama ve seçilme hakkına ilişkin iddiaları kapsayan gerekçeli kararı daha sonra yazacak.
Anayasa Mahkemesi (AYM), tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun hak ihlali iddiasıyla yaptığı başvuruda ret kararı verdi.
Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde İmamoğlu tarafından yapılan bireysel başvuruyu görüşerek karara bağladı.
AYM, başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle, İmamoğlu'nun, "tutuklama tedbirinin hukuki olmaması, tutukluluğun makul süreyi aşması, soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi" kapsamındaki kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ve "tutuklanması nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği" iddialarının reddine hükmetti.
AYM kararının gerekçesi daha sonra yazılacak.
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