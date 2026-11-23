Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun hukuka aykırı olduğu iddiasıyla yaptığı bireysel başvuruyu 26 Kasım'daki Genel Kurul gündeminde ele alacak.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunarak, İmamoğlu hakkındaki tutuklama tedbirinin hukuka aykırı olduğu ve tutukluluk süresinin makul süreyi aştığını ileri sürmüştü.

Başvuruda ayrıca "soruşturma dosyasına erişimin kısıtlanması, sulh ceza hakimliklerinin bağımsız ve tarafsız olmaması, tutukluluk incelemesi sonuçlarının tebliğ edilmemesi ve tutukluluğun devamına ilişkin karara yapılan itirazın incelenmemesi" nedenleriyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği öne sürüldü. Avukatlar, tutuklama tedbiri nedeniyle İmamoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının da ihlal edildiğini iddia etti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, İmamoğlu'nun avukatlarının yaptığı başvuruyu, 26 Kasım'da Genel Kurul gündemine aldı.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik dava kapsamında, 23 Mart 2025'ten bu yana Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor.