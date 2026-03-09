AYM, İşçilere Tayin Hakkı Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AYM, İşçilere Tayin Hakkı Verdi

09.03.2026 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anayasa Mahkemesi, işçilerin tayin hakkını kısıtlayan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), sürekli işçi kadrolarına geçirilen işçilere tayin hakkı tanımayan düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, sürekli işçi kadrosunda çalışan bir işçi, yer değişikliği talebinin iş yeri tarafından reddedilmesi üzerine dava açtı. Davası reddedilen işçinin dosyayı temyiz etmesi üzerine Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yargılama konusu düzenlemede Anayasa'ya aykırılık bulunduğu gerekçesiyle AYM'ye iptal başvurusunda bulundu.

Başvuruda, 1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye 1 Şubat 2018 tarihli ve 7079 sayılı Kanun'un 118. maddesiyle eklenen geçici 23. maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" ifadelerinin, sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere tayin/yer değiştirme imkanı tanımadığı bildirildi.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan düzenlemede yer alan "çalıştırıldıkları teşkilat ve birimde" hükmünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. İptal hükmünün 9 ay sonra yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 49. maddesi uyarınca devletin, "çalışanların korunması", "iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçinin korunmasına yönelik düzenlemeler yapılması" ve "işçi-işveren ilişkilerinde dengenin sağlanması" adına pozitif yükümlülüklerinin bulunduğu kaydedildi.

İptali istenen düzenlemenin, sürekli işçi kadrosuna geçişi yapılanlara, kadroya geçişten önce çalıştırıldıkları teşkilat ve birim dışında görevlendirme imkanı tanınmadığı belirtilen kararda, ilgililerin yer değişikliği talep etmelerini gerektirecek belirli nedenlerin ise ortaya çıkabileceği ifade edildi.

Genel anlamda işçilerin yer değişikliği taleplerinin değerlendirilmesinin, işverenlerin iş hukuku bağlamında sahip oldukları yönetim yetkisi kapsamında kaldığına işaret edilen kararda, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca iş ve kadro durumunun imkan tanıması durumunda işçinin makul görülebilecek nedenlere dayanan yer değişikliği taleplerinin işverence karşılanması gerektiği aktarıldı.

İptali istenen düzenlemenin, ilgili teşkilat ve birimdeki işleyişin aksamasını önlemek amacıyla getirildiği belirtilen kararda, "İşçilerin yer değişikliği taleplerinin karşılanmasının her durumda anılan işleyişin bozulmasına neden olacağı söylenemez." değerlendirmesine yer verildi.

Söz konusu tayin yasağının, mahkemelerin denetimine de imkan tanımadığı, bunun Anayasa'ya aykırı olduğu belirtilen kararda, şunlar yer aldı:

"Bu itibarla işçilerin makul nedenlere dayanan yer değişikliği taleplerinin işverence iş ile kadro durumu çerçevesinde değerlendirilmesine ve bu kapsamda alınacak kararların hukuka uygunluğunun yargı mercilerince denetlenmesine imkan tanımayan kuralın devletin çalışanların korunmasına yönelik yükümlülükleriyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi, açıklanan gerekçelerle kuralın Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar vermiştir."

Kaynak: AA

Anayasa Mahkemesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM, İşçilere Tayin Hakkı Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:06:13. #7.13#
SON DAKİKA: AYM, İşçilere Tayin Hakkı Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.