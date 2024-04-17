AYM, kamu görevlisini işe başlatmama durumunda ortaya çıkacak kamu zararını iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu görevlisini, feshedilen iş akdinin geçersiz bir sebebe dayandığının tespiti veya işe iadesine karar verilen işçinin işe başlatılmaması halinde ortaya çıkacak kamu zararından muaf tutan düzenlemeyi, Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.
CHP, 7079 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı davada, verilen kararın gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
AYM, kamu görevlisini kamu zararından muaf tutan yasa hükmünü Anayasa'nın "hukuk devleti" ilkesini düzenleyen 2. maddesine aykırı bularak iptaline karar verdi. AYM'nin gerekçeli kararında, özetle şu tespitler yer aldı:
"İş akdi geçersiz sebeple feshedildiği ortaya konulan işçinin işe başlatılmaması durumunda ödenen tazminat veya işe başlatılıp başlatılmadığına bakılmaksızın çalıştırılmadığı döneme ilişkin yapılacak ücret ve diğer haklarına dair ödemelerin kamu kaynağında eksilmeye neden olacağı tartışmasızdır. Kural, idare adına hareket eden kamu görevlisi tarafından feshedilen iş akdinin geçersiz bir sebebe dayandığının tespiti veya işe iadesine karar verilen işçinin yine idare adına hareket eden kamu görevlisi tarafından işe başlatılmaması halinde yapılacak ödemeler yönünden söz konusu kamu görevlisinin kusur durumunu dikkate almaksızın sorumsuzluk hali öngörmektedir.
"ZARARIN RÜCU EDİLMESİ KEYFİYETİ ÖNLER"
Kamu görevlisinin sorumsuzluk zırhına büründürülmesinin keyfi işlemler tesis etme hususunda onu daha cüretkar davranmaya yöneltebileceği aşikardır. Kendi kusuruyla kamuyu zarara uğratan kamu görevlisine sebep olduğu zararın rücu edilmesi, keyfi ve hukuka aykırı işlemler tesis edilmesi bakımından caydırıcı etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu aracın ortadan kaldırılması birçok anayasal hakkın ihlaline yol açabilir. Bu çerçevede, dava konusu kuralın açıkça mevzuata aykırı ya da keyfi birtakım davranışlarla ortaya çıkabilecek kamu zararlarından dahi kişileri muaf tutarak asgari sorumluluk koşullarını temin edememesi hukuk devleti ilkesi ile çelişmektedir.
Açıklanan nedenlerle kural, Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir."
Son Dakika › Güncel › AYM, kamu görevlisini işe başlatmama durumunda ortaya çıkacak kamu zararını iptal etti - Son Dakika
Iraklı Yezidiler, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığı nedeniyle evlerinden uzakta zorlu kamp koşullarında 'Kırmızı Çarşamba Bayramı'nı kutluyor. Terör örgütü DEAŞ'ın saldırısından kaçan Yezidiler, PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle yıllardır evlerine dönemiyor. Bağdat ve Erbil yönetimlerinin anlaşmasına rağmen terör örgütünün ilçedeki varlığı Yezidileri evlerinden uzakta zorlu kamp hayatına maruz bırakıyor.
Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinde ithalat ve ihracat mallarının toplam hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artışla 189,08 milyar yuana ulaşarak rekor kırdı. Eyaletin ihracatı yüzde 9,8 artışla 126,06 milyar yuan olurken, ithalat yüzde 6,4 artışla 63,02 milyar yuana yükseldi. Anhui'nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle ticareti yüzde 7,7 artarak toplam ticaret hacminin yüzde 50,5'ini oluşturdu. Elektrikli araç, lityum iyon batarya ve sıvı kristal ekran ihracatı önemli bir büyüme kaydetti.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final ikinci maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Olympiakos, Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. İdmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerinde durulduğu öğrenildi. Maç yarın saat 22.00'de Alman hakem Tobias Stieler yönetiminde oynanacak.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybederken, motosiklette bulunan 2 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sinop Belediyesi tarafından sahildeki tezgahların kaldırılması sırasında bir seyyar satıcı bıçağı boğazına dayayarak zabıtalara direndi. Seyyar satıcı, polis ve zabıta ekiplerine 1 saat boyunca direndikten sonra eylemine son verdi.
Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen TAKE Projesi kapsamında çiftçilere yüzde 75 hibe ile kuru fasulye ve nohut tohumu dağıtıldı. Bu proje ile tarım arazilerinin verimliliği artırılmak ve çiftçilerin gelir düzeyi yükseltilmek hedefleniyor. Törende 80 çiftçiye 25 bin 750 kilogram tohum dağıtıldı. Muş Valisi Avni Çakır, tarımın bölgenin sürdürülebilirliği ve kalkınması için önemli olduğunu belirterek, çiftçilere farklı ürün alternatifleri sunulması ve teknik destek sağlanması gerektiğini vurguladı.
Fransa'daki Goncourt Akademisi'nin Türkiye seçimini belirlemek üzere davet ettiği jüri, Fransız yazar Neige Sinno'yu 'Triste Tigre' adlı romanıyla ödüle layık gördü. Sinno'nun kitabı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi tarafından Türkçe'ye çevrilecek.
Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) bünyesinde çalışmalarda bulunacak olan Balkan Araştırmaları Merkezinin açılışı gerçekleştirdi.
Elazığ Belediye Meclisi'nin nisan ayı toplantısında, 2023 yılı faaliyet raporunun okunmadan oylanarak kabul edilmesi tartışma yarattı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendis, üzerine tırdan indirilen iş makinesiyle paletlenmiş demirlerin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mühendisin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından mühendisin cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
Düzce'de itfaiye binası önünden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı şahsa ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kaza sonucunda yaralanan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?