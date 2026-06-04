AYM'nin Nafaka İptali Tepki Çekti - Son Dakika
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AYM'nin Nafaka İptali Tepki Çekti

04.06.2026 14:13
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İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, AYM'nin süresiz nafaka iptaline tepki gösterdi.

(İSTANBUL) AYM'nin 'süresiz nafaka' düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etmesinin ardından tepkiler devam ediyor. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi de bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "AYM'nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararı, Anayasa'nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz" denildi.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi bir açıklama yaparak AYM'nin 'süresiz nafaka' düzenlemesini oy çokluğuyla iptal etmesine tepki gösterdi. Baronun sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada "AYM'nin yoksulluk nafakasına ilişkin iptal kararı, Anayasa'nın 10. Maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır. Nafaka hakkımızdan vazgeçmiyoruz" ifadesine yer verildi. Açıklama şöyle:

"BU PLANA RAZI OLMAYACAĞIZ"

"Kadınların yüz yıldan fazla süren mücadelelerle kazandığı hakların, iktidarın siyasi hamleleriyle geri alınmasını kabul etmiyoruz. Nafaka düzenlemesi; evlilik içinde uğradığı haksızlıklar ve ailenin bakım yükü nedeniyle istihdamdan dışlanan, yoksullaşan ve şiddete uğrayan kadınların bu döngüden çıkabilmesinin güvencesidir. Yapılmak istenen; kadınların şiddet dolu ailelere mahkum edilmesi, yoksullaştırılarak devlet tarafından karşılanmayan tüm bakım yükünü üstlenmeye razı edilmesidir. Bu plana razı olmayacağız! Mahkemelerce hükmedilen nafakanın tamamen kaldırılması, miktarının indirilmesi gibi bir hukuki yol zaten mevcutken, 'süresiz nafakanın mağduriyet yarattığı' iddiası iktidar tarafından kurgulanmış gerçek dışı bir söylemdir."

AYM kararlarının iktidarın politikalarına göre bazen zorunlu, bazen zorunlu değilmiş gibi yorumlandığı bu hukuk dışı ortamda yerel mahkemeleri uyarıyoruz: Anaya-sa'nın 17. maddesinde yer alan, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı kapsamında bulunan ve kadınların insanlık onurunu koruyan bu temel hükme aykırı bir düzenlemenin uygulanması, geri dönülmez sonuçlar doğuracaktır"

Kaynak: ANKA

Anayasa Mahkemesi, İstanbul Barosu, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYM'nin Nafaka İptali Tepki Çekti - Son Dakika

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