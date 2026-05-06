Ayn Ata'da Güvenlik Endişesi

06.05.2026 14:21
İsrail'in saldırı tehditleri, Lübnan'ın Ayn Ata bölgesinde halkta korku ve ekonomik kaygılar yaratıyor.

VESİM SEYFEDDİN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde yer alan Ayn Ata bölgesi sakinleri, İsrail ordusunun saldırılarının bölge halkı üzerinde baskı oluşturduğunu ve saldırı tehditlerinin kendilerine ulaşmasından endişe ettiklerini belirtti.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen güneydeki beldelere yönelik saldırı ve tehditlerini sürdürüyor.

Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı kara saldırılarıyla onlarca sınır beldesini işgal eden İsrail'in, işgal ettiği alanların yer aldığı hattın ötesindeki yerleşimlere yönelik tehditlerini artırması, yerinden edilme dalgasının genişleyebileceği yönünde kaygıları da artırıyor.

Bu çerçevede, ülkenin doğusunda yer alan Hermon Dağı'nın batı etekleri de son haftalarda ilk kez doğrudan tehdit söyleminin parçası haline gelirken, bu durum 1985'ten bu yana görülmeyen bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Hermon Dağı'nın batısında yer alan ve Dürzi nüfusun yoğunlukta olduğu Ayn Ata beldesinde yaşayanlar, henüz doğrudan hedef alınmamış olmalarına rağmen gelişmeleri yakından takip ediyor. Tarım ve hayvancılıkla geçinen belde halkı, güvenlik risklerindeki artışın ekonomik faaliyetleri doğrudan etkilediğini ifade ediyor.

Ayn Ata Belediye Başkanı Ekrem Ferec, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Belde şu ana kadar doğrudan saldırı tehdidine maruz kalmadı ancak dolaşan haberler halkta doğal olarak endişe yaratıyor." dedi.

Son gelişmelerin hareket alanını daralttığını ve özellikle tarımsal faaliyetleri olumsuz etkilediğini dile getiren Ferec, beldenin Bekaa'dan güneye açılan kritik bir geçiş noktası olduğunu vurguladı. Ferec, devletin bölgedeki varlığını güçlendirmesi gerektiğini belirterek, "Bölgenin resmi kurumların kontrolünde kalmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırı tehditlerinin halk üzerinde olumsuz psikolojik ve ekonomik yansımaları

Ayn Ata muhtarı Hamza Kadi de İsrail'in son saldırılarıyla birlikte tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde gerileme yaşandığını söyledi.

Kadi, "İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları ve işgalinin halk üzerinde olumsuz psikolojik ve ekonomik yansımaları oluyor. Lübnan ordusunun bölgedeki varlığı halkı rahatlıyor." ifadesini kullandı.

Yaz sezonu ile birlikte gurbetçilerin dönüşüne ilişkin beklentilerin de zayıfladığını belirten Kadi, buna karşın Lübnan ordusunun bölgedeki varlığının halka görece bir güven duygusu verdiğini ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanların dışında kalan onlarca belde için saldırı tehditleri yayımlayarak, bölge halkını göçe zorladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
