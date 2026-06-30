Ayşe Tokyaz Cinayeti Davası Devam Ediyor

Haber: Beril KALELİ

(İSTANBUL) Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Perşembe günü devam edecek duruşmada, Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz, sanığın daha önce başka kadınlara da şiddet uyguladığını belirterek elde ettiği fotoğraf ve görüntüyü mahkeme heyetine sundu.

Eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülerek bavul içinde yol kenarına bırakılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinin 11 sanıklı davasının üçüncü duruşması Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Siirt'te 17 Ekim 2024 tarihinden bu yana kayıp olan ve Mekiye Akyel'in (28) ablası Halime Pilğir da Esra Tokyaz'a destek olmak üzere adliyeye geldi.

ESRA TOKYAZ ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİNİ DELİL OLARAK SUNDU

Sabah 11.00 sıralarında başlayan ve 2 Temmuz tarihinde devam edilmek üzere ertelenen duruşmaya katılan Ayşe Tokyaz'ın ikizi Esra Tokyaz, sanık Cemil Koç'un daha önce Ejegül Övezova ile bir başka kadına şiddet uyguladığı anlarda çekilmiş olduğunu belirttiği fotoğraf ve görüntüleri mahkeme heyetine sundu. Belgeler arasında sanığın başka bir kadına yönelik şiddetinden sonra alınmış raporlar da yer aldı.

ŞİDDETİN TANIĞI OLANLARI ANLATTI: "EJE ÇOK KORKUYORDU, BENİ ÖLDÜRÜR DİYORDU"

Duruşmada ayrıca sanığın Ejegül Övezova'yı darp ederken görüntüleri çeken bir kadın da tanık olarak dinlendi. Tanık kadın, Ejegül'e, çektiği görüntülerle Cemil Koç hakkında şikayetçi olabileceğini söylediğini ancak korkudan şikayetçi olmadığını aktardı. "Eje çok korkuyordu. 'Beni öldürür' diyordu" diyen tanık söz konusu görüntülerdeki olaya ilişkin "Ejegül gitmek istediğini söyledi, (bunun üzerine) bağlayıp darp etti. Ejegül o gün eve ses kaydı açarak gelmişti. Bir şey yapar korkusuyla" dedi.

"MADDE KULLANIYORDU"

Tanık, Cemil Koç'un 2022 yılında kendisine uyguladığı şiddeti ise şöyle anlattı:

"Evde sürekli birilerinin kendisini kaydettiğini düşünüyordu. Madde kullanıyordu. Benden şifrelerinin fotoğrafını çekip ona hatırlatmamı istemişti. Sonra da "Sen beni mi kaydediyorsun?" dedi. Beni darp etti. Bana silah göstermişti. Kendisini şikayet etmeyeceğini söyleyerek evden çıktım. Daha sonra kendisinden şikayetçi olacağımı söyledim."

"KARAKOLA GİTTİĞİMDE İFADEMİ ALMADILAR"

Ben karakola ilk gittiğimde ifademi almadılar. O da 'Bu çevrede öyle bir şey yapamazsın' dedi. Ben de hastaneye gidip darp raporu aldım, şikayetçi oldum. Beni arayıp 'Bana karşı koruma kararı aldırmışsın ama bak ben tatile gidiyorum' dedi."