Ayşegül Aldinç Fişekhane'de Konser Verdi

Güncel

Sanatçı Ayşegül Aldinç, Fişekhane'de "Ayşegül Aldinç ile Yalnızlar Gecesi" konserinde sahne aldı.

"Dönmem Sana" isimli eserle konsere başlayan sanatçı, "Beni Hatırla", "Yolun Başı", "Alimallah", "O Kız", "Durum Leyla", "Yeniler", "Alev Alev", "Gözlerin Su Yeşili", "Kara Sevda", "Hayır" ve "Alev Alev" şarkılarının aralarında olduğu bir repertuvarı yorumladı.

Şarkılarla ilgili anılarına da değinen Aldinç, "Ben aşık olmaya da şarkı söylemeye de 9 yaşında başladım. Genelde beni siyah kıyafetlerle görmeye alışkınsınızdır. Dikkat ederseniz bugünün şerefine siyah giymedim. Size şimdi hayatımda ilk söylediğim şarkıyla 'Merhaba.' diyeceğim ama ilk mikrofonumu da göstermek istiyorum. Mikrofon deyince profesyonel bir şey beklemeyin. Annemin dikiş makinesinin ışığı, benim ilk mikrofonum. Eski mikrofonlara benziyor değil mi?" ifadelerini kullandı.

Sanatçıya konserde Tolga Kılıç, Eser Ünsalan, Evrim Aslan, Arıkan Sırakaya ve Onur Çalışkan'dan oluşan orkestra eşlik etti. Vokalde ise Gamze Arsal yer aldı.

Ayşegül Aldinç'in yaklaşık 2 saat sahnede kaldığı konsere, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.