AYT'de Kopya Çekmekten Tutuklama - Son Dakika
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AYT'de Kopya Çekmekten Tutuklama

26.06.2026 12:14
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Çekmeköy'de AYT sırasında yapay zeka ile kopya çeken şüpheli M.E.K. tutuklandı.

Çekmeköy'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sırasında cep telefonuyla sınav sorularının fotoğrafını çekerek yapay zeka uygulamasına çözdürdüğü tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çekmeköy'deki bir okulda 21 Haziran'da gerçekleştirilen AYT'ye giren şüpheli M.E.K'nin cep telefonunu kıyafetinin içine gizleyerek sınav salonuna girdiği belirlendi.

Şüphelinin, sınav esnasında bazı soruların fotoğrafını çekip yapay zeka uygulamasına atarak çözdürdüğü tespit edildi. M.E.K, sınav süresinin bitmesinin ardından salondan çıkmak isterken görevlilerce durduruldu.

Yapılan üst aramasında cep telefonu ele geçirilen şüpheli, okulda görevli polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyette ifade veren M.E.K. sınava tek başına geldiği ve emanet bırakabileceği herhangi bir yer bulamadığı için cep telefonunun internetini kapatıp, sessize ve rahatsız etme moduna aldıktan sonra şortunun içine koyarak sınav salonuna girdiğini söyledi.

Salonda 2 görevli olması nedeniyle telefonunu daha fazla kullanmaya çekindiğini ve cebine koyarak soruları çözmeye devam ettiğini belirten M.E.K, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:

"Sınav süresi bittikten sonra salondan çıkmak için ayağa kalktığımda salon görevlileri 'Seni aramamız gerekiyor.' diyerek beklememi istediler. Üst aramamda cep telefonunu buldular. Sınava girerken telefonu yanımda götürme amacım kesinlikle kopya çekmek değildi ancak sınav esnasında bir anlık gaflete düşerek böyle bir girişimim oldu. Sınav salonuna cep telefonuyla girdiğim için ve soruların fotoğraflarını çektiğim için pişmanım."

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Eğitim, Güncel, AYT, Son Dakika

Son Dakika Güncel AYT'de Kopya Çekmekten Tutuklama - Son Dakika

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