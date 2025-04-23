Ayvacık 23 Nisan Bayramı Kutladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

İlçedeki törenler Atatürk Kültür Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün çelenginin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ardından Ayvacık 21 Eylül Stadyumu'ndaki törenlere geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, öğrenciler tarafından hazırlanan halk oyunları, şiirlerin okunması, dans ve müzik gösterileri etkinlikleriyle devam etti.

Törenlere Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Hava Savunma Binbaşı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, vatandaşlar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Çeşitli dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği törende, çocukların hazırladıkları etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.