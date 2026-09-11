Ayvacık\'ın en yaşlısı 102 yaşındaki Ayşe Gülücü\'ye doğum günü sürprizi yapıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyünde vatandaşlar, ilçenin en yaşlısı Ayşe Gülücü'nün 102. yaş gününü pasta keserek kutladı.

İlçeye bağlı Paşaköy köyünde evinde yalnız olarak yaşayan 102 yaşındaki Ayşe Gülücü'yü Paşaköy Köy Muhtarı Özgür Akkurt ve beraberindeki köy halkı yaş günü dolayısıyla evinde ziyaret etti.

Bu yıl 102 yaşına giren köyün ve Ayvacık'ın en yaşlısı olan Ayşe Gülücü'ye üzerinde "102" ve "iyiki doğdun" yazılı pasta götüren köylüler, aynı zamanda hediye hazırlattı.

Köy Muhtarı Özgür Akkurt, Ayşe Gülücü'ye 100 yaşına girdiğinden beri doğum günü organizasyonu yaptıklarını belirterek, "Onu da çok seviyoruz. O da çok duygulanıyor. Güzel bir birliktelik ve beraberlik oldu. Ayşe teyzemiz araştırmamıza göre köyün ve 35 bin nüfuslu Ayvacık ilçemizin en yaşlı vatandaşı. Allah uzun ömür versin." ifadesini kullandı.