ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde sağanak nedeniyle yolun bir bölümü çöktü; onarım çalışması başlatıldı.
Ayvacık ilçesinde son günlerde sağanak etkili oldu. Hamdibey Mahallesi'nde biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu. Çökme nedeniyle yaklaşık 2 metre derinliğinde çukur oluşurken, ihbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından güvenlik önlemi alınırken, çöken alan şerit ve bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Çöken alanda onarım çalışması başlatılacağı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Ayvacık'ta Sağanak Sonucu Yol Çöktü - Son Dakika
