Ayvacık'ta Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Ayvacık'ta Tarım Arazisinde Yangın

Ayvacık\'ta Tarım Arazisinde Yangın
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde, tarım arazisi ve meralık alanda yangın çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı Dibekli köyü yakınlarında saat 12.00 sıralarında tarım arazisi ile meralık alanda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ayvacık ilçesi Dibekli köyünde ziraat-mera alanında başlayan yangına; 5 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 3 itfaiye, 2 dozer, 145 personel ile etkili bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangın riskinin devam ettiğini unutmayalım. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Ateşe sebep olacak davranışlardan kaçınalım" dedi.

Kaynak: DHA

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