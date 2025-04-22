Ayvalı Mahallesi'nde soğuk hava meyve ağaçlarına zarar verdi

ERZURUM - Oltu'nun meyve deposu olarak bilinen Ayvalı Mahallesi'nde, bahar aylarında yaşanan ani soğuklar meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Üreticiler zararlarının büyük olduğunu belirtirken, yetkililer destek sözü verdi.

Oltu'ya bağlı Ayvalı Mahallesi'nde bu yıl ilkbaharın soğuk geçmesi, meyve ağaçlarında ciddi zararlara neden oldu. Mahalledeki birçok bahçede çiçek açmış ağaçlar don olayından etkilenirken, üreticiler yaklaşık yüzde 30-40 oranında ürün kaybı yaşandığını ifade etti.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve AK Parti Oltu İlçe Başkanı Burtay Oğuz Yavuz, Ayvalı Mahallesi'ni ziyaret ederek bahçe sahipleriyle görüştü, arazilerde incelemelerde bulundu.

Başkan Adem Çelebi, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Bu sene ülkemizin birçok bölgesinde yaşanan soğuk hava dalgası, meyvecilikle uğraşan çiftçilerimizi maalesef zarara uğrattı. Oltu'nun meyve deposu dediğimiz Ayvalı Mahallesi'ndeyiz. Burada da birçok bahçemiz soğuktan zarar gördü. İlçe Tarım Müdürlüğü'nden ekip talep ettik, zarar tespiti yapılacak. Çiftçilerimizin yanındayız, elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Rabbim bereketli bir sezon nasip etsin."

Mahalle sakinlerinden üretici Turan Demir ise yaşanan zararı şu sözlerle anlattı: "Mahallemizde soğuk hava nedeniyle meyve ağaçlarının çiçekleri üşüdü. Ağaçlarımızda %30-40 oranında verim kaybı var. Geçim kaynağımız bu meyveler. Bu yıl bizim için zor bir yıl olacak gibi görünüyor."

Bir diğer üretici Musa Demir ise, "Doğu'nun Adanası olarak bilinen mahallemiz, bu yıl soğuk hava nedeniyle ciddi zarar gördü. Ağaçlar tam çiçek açmışken kar yağdı, yaklaşık %40 civarında bir kaybımız var. İnşallah yetkililer sesimizi duyar." dedi.